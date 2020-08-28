ضبط عمليات تزوير شيكات لمؤسسات حكومية

الخرطوم: محمد أزهري

كشف مسؤولون ببنك أم درمان الوطني ،عن ضبط حالات تزوير في عدد من فروع البنك، تخص مؤسسات بينها حكومية.

وقال مسؤول بإدارة المراجعة في البنك أمس (الخميس) خلال ورشة تدريبية ،في مهارات كشف التزوير والتزييف لمنسوبي البنك بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، قال إنهم ضبطوا ثلاث حالات لتزوير شيكات من بينها شيكات خاصة بهيئة الموانئ البحرية بفرع بورتسودان، وفرع حلة كوكو وفرع الصناعات، ووصف المسؤول عملية تزوير شيك هيئة الموانئ البحرية بأن الشخص تحصل على دفتر شيكات وجمع معلومات كافية عن الحساب والتعاملات.التفاصيل ص الجريمة.