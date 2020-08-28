فيصل يتعهد بإحياء السينما ويكشف عن دعم دولي لتأهيل دور العرض

الخرطوم : السوداني

تسلم وزير الثقافة والإعلام ، فيصل محمد صالح ،تقرير لجنة دراسة أوضاع السينما في البلاد .

والتقى الوزير بالخرطوم أمس ، برئيس وأعضاء اللجنة المكونة بقرار وزاري في ديسمبر الماضي برئاسة المخرج إبراهيم شداد.

وأوصى التقرير بإنشاء الهيئة العامة للسينما، وإنشاء صندوق قومي لدعم صناعة السينما، واستعادة دور العرض ومبنى الإنتاج السينمائي.

كما تحدث أعضاء اللجنة عن أهمية المحافظة على الارشيف السينمائي خاصة الأفلام القديمة وترميمها، اضافة إلى رقمنتها.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) فقد وجه الوزير فيصل محمد صالح ،بكتابة تقرير شامل وموسع ، بالإضافة لحصر دور العرض، مؤكدا على تبنيه مبادرة احياء صناعة السينما، مبشرا بوجود دعم دولي لتأهيل دور العرض، حاثا على اقامة اسبوع للأفلام السودانية خاصة الشبابية بالخرطوم والانطلاق لبقية الولايات.