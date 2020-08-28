(67) ألف طالب بالجزيرة يجلسون لامتحانات الشهادة عبر (750) مركزاً

الخرطوم : السوداني

قالت وزارة التعليم بولاية الجزيرة إن أكثر من 67 ألف طالب وطالبة بالولاية ، سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بمحليات الولاية الثماني.

ووجه والي وﻻية الجزيرة د. عبد الله ادريس اﻻجتماع المشترك للجنة أمن الولاية ومديري إدارات التعليم الثانوي بالوزارة والمحليات وادارة امتحانات الولاية بضرورة اﻻلتزام بالمصداقية والشفافية في إعداد نتائج الامتحانات لكل المراحل التعليمية.

من جانبه قال مدير شرطة الولاية إن خطة تأمينية سترافق عملية الامتحانات ، عبر قوة مشتركة قوامها 3 آلاف جندي .

فيما أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم، الأستاذ عمر السنوسي ،أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام بالولاية 76247 طالبا وطالبة موزعين على 750 مركزا للامتحانات على مستوى محليات الولاية الثماني .