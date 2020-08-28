حكومة جنوب دارفور توافق على مطالب معتصمي البرام

الخرطوم : السوداني

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، عن استجابتها لمطالب محلية البرام ، بعد اعتصام امتد لـ(10) أيام .

وقال والي الولاية موسى مهدي ، لدى مخاطبته المعتصمين ، بحضور اللجنة الأمنية ، أن حكومة الولاية استجابت لكل المطالب التي تقدم بها المعتصمون ببرام .

مؤكداً أنها مطالب مشروعة وفي مقدمتها وابور الكهرباء إلى جانب خدمات الصحة، التعليم، المياه والطرق مشيرا إلى أن ما يلي الولاية من مطالب سيتم تنفيذه فورا ،عقب وصول الفرق الفنية لمحلية برام لعمل الدراسة المتعلقة بالخدمات اما

بخصوص المطالب التي لها شأن بالمركز أوضح الوالي أنه سيعمل على مخاطبة الحكومة المركزية للإيفاء بها في أقرب وقت ممكن.