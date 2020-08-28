عودة (المدارس الصحية) بالخرطوم لسد النقص في الكوادر

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، فتح إعادة “المدارس الصحية” لتغطية النقص بالمناطق الريفية ، بعد هجرة الكوادر الصحية، وتعهدت بتأهيل وصيانة المدارس وتوسعتها لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب للدفعات الجديدة.

وطبقاً لـ(باج نيوز) قال نائب المدير العام للوزارة د. محمود القائم، خلال احتفال إدارة التدريب بالوزارة بتخريج الدفعة (47) من القابلات والدفعة الأولى من الزائرات الصحيات، بمدرسة القابلات بحري ، أمس، إن الوزارة مُهتمة بالتدريب وبناء قدرات العاملين في كل المجالات الصحية والتخصصات الطبية المختلفة.

وأعلن القائم عن تخريج (47) قابلة و(41) زائرة صحية، وكشف عن ابتعاث عدد من الكوادر في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان داخل السودان، بجانب التدريب الطويل خارج السودان بمصر وبريطانيا والهند وأمريكا.