لجنة تضم (40) خبيراً ومسئولاً لتسلم الأصول المستردة عبر التمكين

الخرطوم : السوداني
تسلمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، 5 ، شركات للتحويلات المالية ، من لجنة إزالة التمكين .
وشكلت المالية لجنة مختصة لتسلم الأصول المستردة ، برئاسة وزيرة المالية د. هبة محمد علي وعضوية 25 من جهات الاختصاص و15 شخصاً من الخبراء والمختصين في تقييم وتصفية الأصول .
وتأتي خطوة تسلم شركات الصرافات المالية ، عقب قرارات لجنة إزالة التمكين الاخيرة ، التي اعلنت استرداد أصول واموال صرافات اليمامة ، الرائد ، الليرة ، ارجين ودينار، واكدت اللجنة في مؤتمر صحفي سابق ، أن هذه الشركات تتبع للامن الشعبي وحزب المؤتمر الوطني المحلول .
وانعقد اجتماع بمقر بنك السودان المركزي ، مع مشرفي الصرافات وتم الاتفاق فيه على عدد من المخرجات من بينها تشكيل الفرق الخمسة التي كلفت باستلام الشركات والصرافات وتتكون هذه الفرق من محاسبين قانونيين، مراجعين، مختصي تقنية معلومات ومستشارين.
الخرطوم : السوداني