اتحاد الغرف التجارية يستعد لتدشين عمل النافذة الواحدة

الخرطوم: ابتهاج

اعلن اتحاد الغرف التجارية، عن ترتيبات لتدشين عمل النافذة الواحدة ببرجه بالخرطوم.

وقالت الأمين العام للاتحاد، علوية علي حسين، فى تصريح صحافي استعدادهم لتدشين نشاط النافذة الواحدة ببرج التجارية، وأنه يضبط حركة التجارة ويقضي على كافة أشكال الفساد ويقلل التكلفة، والوقت لاستكمال المعاملات فى مجالات الأنشطة التجارية، وأكدت مقدرة الاتحاد، على تجاوز التحديات المرتبطة بالتوافق التكنولوجي والتقني بين الجهات المختلفة، واقرار مسودة القانون الذي ينظم عمل النافذة الواحدة. واشارت الى ان مشروع النافذة كان حلما للقطاع الخاص وتحقق الآن، بفضل الرعاية والاهتمام والدعم السياسي الذي ظل يحظى به المشروع، واعتبرته مشروعا استراتيجيا ضخما يساعد في حركة التبادل التجاري وتحسين بيئة الاعمالَ. وتطلعت في المستقبل القريب إلى ان تتم كل المعاملات التجارية عبر استخدامات التقنية الحديثة لمواكبة التطورات الاقليمية والدولية في المجال.