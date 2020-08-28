وزير الطاقة: الكهرباء خدمة استراتيجية تقدم لتطوير كل القطاعات

الخرطوم: ابتهاج

أكد وزير الطاقة والتعدين المكلف عبدالرحمن خيري على ان الكهرباء خدمة استراتيجية تقدم لتنمية وتطوير كافة قطاعات السودان، ويجب عدم معاملتها (كسلعة تقدم للاستهلاك).

وأكد امس في ورشة اقتصاديات قطاع الكهرباء تحت شعار الكهرباء الطريق إلى التنمية على أهمية وجود جهاز تنظيمي رقابي مستقل، موجها بضرورة الاهتمام بالجودة بكل مستويات الدولة وربطها محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى تطوير جهاز الرقابة واعادة قوته الحقيقية في تنظيم قطاع الكهرباء، بجانب ضرورة رفع مستوى التنسيق بين كل مكونات قطاع الكهرباء سواء الشركات او الادارات او الأقسام وكل المستويات الادارية ، مشيرا الى اهمية الكهرباء في تحريك عجلة التنمية في كل القطاعات.