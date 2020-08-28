مطالبات بحل مجلس الصمغ العربي

الخرطوم : رحاب فريني

طالب كبير منتجي الصمغ العربي سيد محمد أحمد الطاهر الحكومة الانتقالية بحل مجلس الصمغ العربي وجمعيات منتجي الصمغ التي وصفها بالأجسام الهلامية .

وقال في تصريحات صحافية ان هذه الاجسام ليس لها اي عائد اقتصادي للمنتج بل انشئت لتحقيق مصالح اشخاص بعينهم خلال النظام البائد، مشددا على اهمية العودة لاتحاد مزارعي السودان لوقوفه مع قضايا المنتجين والمصدرين والمزارعين والعمل على تحديد السعر التركيزي للصمغ العربي.

وعاب على الجمعيات النوعية ايقاف خطة خطوط النار التي كانت توقف اهدار ٤٠ %من الإنتاج، مؤكدا انه رغم توقفها كانت تأخذ الهيئة القومية للغابات رسوم ولائية ومركزية من حزام الصمغ العربي تقدر بـ 17 % ، وتساءل لماذا تستمر هذه الأجسام في إجراءاتها منذ النظام البائد دون سند قانوني ولا تشريعي لانشائها ولا دور في إعادة حصائل الصادر للدولة

و قال الأمين العام لمنظمة الهشاب للتنمية الريفية طه هارون في الجلسة الافتتاحية لدورة مبادرة ترسيخ مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للصمغ العربي بوزارة الإعلام ان اهم أهداف المبادرة ترسيخ مفاهيم وتطوير سلعة الصمغ العربي وبناء قدرات المزارعين ومنتجي الصمغ العربي وتنمية مهارات المرأة الريفية للاستفادة من الصمغ العربي في شتى المجالات، مؤكدا دور المبادرة في دعم وتطوير السلعة بتوفير الأجهزة الحديثة في عمليات إنتاج الصمغ وطالب ممثل المجلس الأعلي للبيئة شمس الدين الدخيري بتبعية الغابات للبيئة لجهة ان عمل الغابات شأن بيئي الأمر الذي يسهم في ترقية وتطوير ودعم الصمغ العربي في خزينة الدولة .