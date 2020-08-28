تقاسيم.. تقاسيم.. تقاسيم

** ابنتنا الأستاذة تسابيح مبارك خاطر يسعدنا تطورها وظهورها في الفترآت الإخبارية الرئيسة بقناة الحدث وفي نشرة الأربعاء ناقشت ضيوفها بفهم كامل لموضوع السودان عقب خطاب البرهان و ستجعل من يواجهها أن يملأ نفسه فقد جعلت أحد ضيوفها يكثر من ترديد الشركات الاقتصادية العسكرية بصورة جعلتها تختصر اللقاء.

** الأزهر الشريف ظل عصياً على الاستعمار والمتسلطين على مدى قرون وهذا الأسبوع واجه مشروعاً حكومياً لنزع مسؤوليته على الافتاء في مصر مما اضتطرهم لسحب المشروع قبيل التصويت عليه في البرلمان.

** لماذا تظل مجموعة القنوآت هذه تتجاهل رفع الأذان وهي الوحيدة في ذلك.

** استمعت لنشيد مصري كلمات وأداء في الإذاعة الرياضية وأكملت سماعه لأعرف ثمة مناسبة ولم أجد لماذا نحن هكذا مع الشقيقة و ندلعها ونسميها أرض الكنانة وعاصمتها قاهرة المعز وهم لا يبادلوننا ذلك وأذكر هذا لأشقائنا دائما وننشر أخبارهم حتى نتيجة مباراة فريقي سموحة وانبي أحب مصر وتجري في دمائي نسبة من الدم المصري لكنني سوداني.

** من الفنانين الشباب لفت نظري عصمت بكري وقبله طه سليمان ومحمد عيسى والطيب مدثر وآخرىن ولم يلفتني آخرون أو أحس بهم فنانين ومرة في ندوة قلت يجب وضع َمعايير للفنان الشاب و ضربت مثلا بأن يكون على الأقل يجيد عزف العود وعقب متحدث بأن الفنان الكبير عثمان حسين وضع شرط العزف أساسا للمرور بإستثناء إبراهيم الكاشف ومن في مكانته الفنية واللحنية.

** نشط في الآونة الأخيرة من يتناولون بحث وتاريخ الفن وتابعت جهوداً مقدرة للإخوة نادر الشريف وبشرى النور عوض احمدان وآخرىن و ليتهم ينشرون ما عندهم كما فعل المرحوم محمود أبو العزائم ونادر الشريف.

** اسأل عن لاعب التحرير كمال حسب الله أحد هدافي الدوري وكنت في مرافقة المنتخب السعودي في إحدى دول آسيا اشتهرت بإنجاز وتفصيل الملابس خلال ساعات و اختبرت الترزي أن كان سيفعل ذلك مع الجلابية السودانية فقال جداً اعطني واحدة وأعد لك ما تريد وفعل وحكيت لأعضاء البعثة فنهض النجم السعودي فهد الهريفي وطلب عمل ستة جلاليب لمدربه الذي علمه الكرة في نادي النخيل بمدينة بيشة وقمت بالمهمة ليأتي النجم حسين البيشي بنفس الطلب لنفس المدرب كمال حسب الله.

** والله مشاركة جنودنا في حرب اليمن ما (عاجبانا) وكمان نسمع بمجموعة من الفنانين يستعدون للسفر والمشاركة بالغناء لجنودنا أرجو أن نسمع نفياً لما سمعنا.

** في مصر قبل سنتين سخروا من عملتنا بأنها صارت بخمسين قرش صاخ والحمد لله أننا لسنا هناك الآن لنسمع بأن جنيهنا صار بتمنية قرش صاغ بس وحسبنا الله.

** حسب الفراغ الإداري والفكري في الناديين الكبيرين الهلال وألمريخ فقد نشطت الترشيحات لرجال الأعمال للتقدم للرئاسة وسمعنا بكل من الخندقاوي والسوباط وأسامة داؤود في الهلال وظهرت اتهامات بأنهم مريخاب وهنا أقدم شهادة للتاريخ فقد حار بنا الدليل في مجلس شورى ألمريخ بحثاً عن رئيس يخلف الأخ جمال الوالي وظهرت الترشيحات منهم حميدتي وأسامة داؤود وكلف المجلس رئيسه السيد محمد إلياس محجوب للقاء أسامة داؤود وأبلغنا في الاجتماع التالي بأنه التقاه واعترف له بمريخيته لكنه اعتذر لمشاغله مع استعداده للدعم هذه معلومة قد تفيد أسامة والهلالاب.

** مرت قبل أيام ذكرى رحيل الزعيم الخالد إسماعيل الازهري الذي أغتيل حسرة على الحريأت ترى هل اهتمت الأحزاب الاتحادية الكثيرة بهذه المناسبة؟

** معقول ما يصدر من الاتحاد العام بأن أي نادي اتصل بوزيرة الشباب ولاء البوشي سيحرم من مال الاتحاد الدولي فيفا إن لم يتبرأ ممن مثله في هذا اللقاء أو يعلن فصله من النادي والا لا يحلم بالعشرة آلاف دولار التي وصلت بالفعل هذه ليست اشاعة إنما حقيقة و بعض الأندية التزمت و تبرأت من أعضائها الذين قابلوا الوزيرة فيما كانت أندية عطبرة الثورة كالعهد بها مثل نادي الفلاح اما النادي الأهلي فقد اعفى ممثله من أجل الحصول على المبلغ الكبير لكنه كلفه بتصعيد الأمر لأعلى الجهات للتحقق من جريمة لقاء مسؤول و التلاعب بحاجة الأندية لمستحقها الواصل من الخارج.

** فقد السودان وقبيلة العبابدة المنتشرة في العالم العربي هذا الأسبوع ناظر عموم العبابدة في السودان السيد محمد الباقر سعيد وورى الثرى بمدينة بربر رحمه الله فقد كان رجلا أمة ومن عظماء رجالات التعليم في عطبرة وبربر والدامر وبخت الرضا وغيرها يرحمه الله ويسكنه الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.