الحكومة السودانية والجبهة الثورية تُوقِّعان على البروتوكولات الـ(8) لمسار دارفور

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

توصّلت الحكومة السودانية الانتقالية، والجبهة الثورية السودانية مسار دارفور فجر أمس “الخميس” إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات الأمنية.

وتواصلت الجلسات أمس حول قضايا: “حقوق المُعاقين، والأسرى المفقودين والشُهداء، وتركيبة ومهام ونسب القوى الوطنية للسلام”.

وبحسب معلومات (السوداني)، توقع الجبهة الثورية السودانية والوفد الحكومي المفاوض اليوم الجمعة بالأحرف الأولى على البروتوكولات الـ(٨) في مسار دارفور عقب التوصُّل لاتفاق حول الترتيبات الأمنية أمس “الخميس”.

وقال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى في تصريح لـ(السوداني)، إنّه سيتم اليوم “الجمعة” التوقيع على البروتوكولات الـ(٨).. وتشمل البروتوكولات الـ(٨) لمسار دارفور: السلطة، الثروة، النازحين واللاجئين، الأراضي والحواكير، التعويضات، العدالة الانتقالية والمصالحة، الرُّحّل والترتيبات الأمنية.

وأعلنت وساطة دولة جنوب السودان أمس “الخميس”، عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام بالأحرف الأولى إلى الاثنين المُقبل.