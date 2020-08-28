مسلح ينهي حياة شاب في شاحنة متعطلة

كردفان: السوداني

أنهى مجهول مسلح حياة شاب رمياً بالرصاص في منطقة خلوية بالقرب من مدينة الرهد بولاية غرب كردفان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الضحية كان يرافق عددا من الأشخاص على متن شاحنة تحركوا من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في طريقهم إلى محلية هبيلا، وأثناء سير الشاحنة تعطلت بالقرب من منطقة ملي في منطقة خلوية، ظهر شخص مجهول الهوية يحمل سلاحاً نارياً أطلق منه أعيرة أصابت الشاب وأودت بحياته في الحال، وأخطر بقية الركاب الشرطة التي حضرت قوة منها وحرزت الجثة ولاحقت الجاني، قبل أن تدون بلاغاً بالقتل العمد، وتحيل الجثمان إلى المشرحة.