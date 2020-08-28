مقتل راكب داخل حافلة مواصلات

الخرطوم: السوداني

سدد شاب طعنة إلى راكب في حافلة مواصلات عامة بالخرطوم، أودت بحياته وسط دهشة الركاب وهلعهم.

وحسب مصادر (السوداني) أن الضحية صعد إلى الحافلة بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، وقبل أن تتحرك حضر المتهم يرافقه بعض الشباب، وخاطب الضحية عبر نافذة الحافلة ومن ثم عاجلة بطعنة أسالت دمه وجعلته يفارق الحياة على مقعده، وقبل أن يغادر المتهم مسرح الجريمة قال مخاطباً الضحية (قلت بنتلاقى) في إشارة منه إلى أن ما حدث وقع بينهما نتيجة توعد الجاني للضحية، وأشارت المصادر إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً وأسرعت إلى الموقع ونجحت في القبض على المتهم وأودعته الحراسة وأخضعته للتحقيق.