شابان يستخدمان طريقة جديدة لخطف حقائب المواطنين

الخرطوم: السوداني

خطف شابان يستقلان دراجة نارية حقيبة موظف بطريقة جديدة واختفيا في ظروف غامضة.

ونقل مصدر لـ(السوداني) أن الموظف كان يستقل دراجة نارية بمنطقة الثورة بمحلية كرري، وأثناء سيره تعطلت الدراجة، فحاول معالجة العطب، وأضاف المصدر أن شابين يستقلان دراجة نارية حضرا وعرضا عليه المساعدة في إصلاح الدراجة فوافق الموظف وشكرهم لكنهما كانا يخططان لسرقته بدقة، وعند انشغاله خطف أحدهما الحقيبة واستقلا الدراجة وفرا هاربين بسرعة، وأشار المصدر إلى أن الموظف أخطر الشرطة موضحاً أنه تعرض لعملية سرقة وأرشد على المتهمين مبيناً أن حقيبته تحوي على هاتف ومسدس ونحو 10 آلاف جنيه، عليه دونت الشرطة البلاغ ولاحقت المتهمين.