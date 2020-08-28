القبض على 5 جنود يحوزون حشيشاً

الخرطوم: السوداني

أوقفت سلطات مكافحة المخدرات بولاية النيل الأزرق خمسة نظاميين ينتمون إلى وحدات عسكرية مختلفة يحوزون حشيشا.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن شرطة المكافحة قد رصدت معلومات عن نشاط بعض منسوبي القوات النظامية في حيازة الحشيش (البنقو)، وأضاف المصدر أن الشركة كلفت أفرادا من منسوبيها لمراقبة حركة المتهمين، وبعد التأكد نجحت في القبض على جندي بمنطقة الرصيرص بحوزته (224) رأسا من الحشيش، فيما أوقفت جنديا آخر بحوزته (5) رؤوس، فضلاً عن ضبط (6) رؤوس من الحشيش مع ثالث، وواصلت عمليات الضبط وقبضت على جندي رابع وبحوزته (88) رأساً إلى جانب (13) رأسا من الحشيش مع الخامس، ودونت الشرطة بلاغات جنائية من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ضدهم وأودعتهم الحراسات تمهيداً لمحاكمتهم.