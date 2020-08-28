الري: مناسيب الخرطوم تتجاوز أعلى رقم مسجل … وشندي تقترب من معادلة أعلى منسوب

الخرطوم : السوداني

واصلت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية تحذيراتها من إرتفاع مناسيب النيل ، بعد ما سجلت أرقام غير مسبوقة، معلنة بلوغ محطة الخرطوم 17.45 متراً متجاوزاً أعلى رقم مسجل 17.26 متراً بـ”19″ سنتمتر .

وتوقعت اللجنة أن تعادل محطة شندي يوم بعد غد “الأحد” أعلى رقم مسجل 18.07 متراً ، كما توقعت اللجنة في بيانها اليوم “الجمعة” أن تواصل بعض الأحباس إرتفاعها ، وكشفت لجنة الفيضان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الهضبة الإثيوبية، ستؤدي إلى إرتفاع وارد محطة “الديم” إلى حدود “905” مليون متر مكعب.