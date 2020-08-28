الدفاع المدني لـ(السوداني): الوضع تحت السيطرة والسيول اجتاحت ود رملي

الخرطوم: السوداني

كشف مدير إدارة الدفاع المدني بولاية الخرطوم، اللواء شرطة عثمان العطا، عن سيطرتهم على الفيضانات والسيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم، وقال لـ(السوداني): أقمنا تروساً ترابية في عدد من المناطق لوقف فيضان النيل، وأوقفنا فيضان النيل بشارع النيل بالقرب من القصر الجمهوري، وقال إن عربات الدفاع المدني قامت بشفط مياة الأمطار من بعض الأحياء.

وكشف في الوقت ذاته، عن تضرر منطقة ود رملي شمال بحري بصورة كاملة قائلاً: منطقة ود رملي اجتاحتها السيول بشكل كامل وقمنا بإجلاء مواطنيها خارج المنطقة ونصب خيام بلاستيكية لهم، وكشف عن قيام مدير الشرطة وإدارة الدفاع المدني بزيارة لود رملي صباح اليوم الجمعة لتوزيع بعض المساعدات، ونفى في الوقت ذاته وجود وفيات وإصابات بالمنطقة.

وحول محاصرة النيل لمناطق الكلاكلة، قال اللواء عثمان العطا، إنّ المناطق التي يحاصرها النيل مثل ود العقلي والكلاكلة هي مناطق تقع في حرم النيل وطبيعي تعرضها للفيضانات، مبيناً أنهم على أهبة الاستعداد لإنقاذ أهالي هذه المناطق حال حدوث فيضانات، وشدد على وضعهم خطة شاملة للسيطرة على الفيضانات في كل مناطق الولاية، مهيباً بالمواطنين خاصة لجان المقاومة، مساعداتهم في محاصرة السيول والفيضانات التي تشهدها العاصمة حالياً ومطالباً إيّاهم بالتبيلغ الفوري للدفاع المدني حال ظهور أي سيول بمناطقهم.