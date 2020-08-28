المخابرات العامة: ليس هناك ما نخفيه حول “شركاتنا”

الخرطوم: السوداني

قال جهاز المخابرات العامة اليوم الجمعة، إن الظروف والملابسات التي أدت لتأسيس الشركات التابعة له، قامت على أساس تنمية ودعم قدراته لتأديه “دوره الوطني” و”خدمة منسوبيه”.

وأكد مدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد، في خطاب أمام منسوبي الجهاز، أن الجهاز على “أهبة الاستعداد”، للتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، فيما يخدم قضايا ومصلحة الدولة، مشيراً إلى أن التحديات التي تُواجه البلاد، تستدعي أدواراً فاعلة لجهاز المخابرات، وصولاً إلى واقع أفضل ينعم فبه الشعب.

في وقت قال فيه، إن الظروف والملابسات التي أدت لتأسيس الشركات التابعة لجهاز المخابرات، قامت على أساس تنمية ودعم قدرات الجهاز لتأدية دوره الوطني، وخدمة منسوبيه، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وكذلك توفير البيئة المناسبة لقطاع عريض من المعاشين وأسرهم.زوأضاف: “هذه الشركات تعمل وفق الضوابط والإجراءات السليمة المعمول بها، بدون أي تجاوز أو استغلال للسلطة، كما يحرص الجهاز على توظيف هذه الموارد فيما يخدم مصلحة الجهاز والذي هو من مصلحة الدولة للحفاظ على الأمن الوطني الذي يتطلب قدراً كبيراً من الاهتمام”. وقال: “نثق تماماً في علاقات التعاون القائمة مع كافة الوزارات في توفير المعلومات المطلوبة، التي تحتاجها هذه الوزارات لأداء دورها المنوط به”.

وذكر عبد المجيد في كلمته: “يلتزم الجهاز بعلاقات التعاون مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بنشاط الشركات التي يمكن ان تساعد في دعم متطلبات البلاد، وقطعنا شوطاً في هذا الجانب، وليس هناك ما نخفيه، كما ان معظم الشركات خدمية ذات عائد محدود ليس لديها تأثير يذكر من الدخل العام، ولا تشكل أي عبء على الدولة، نعمل وفق منظومة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يكفل احتياجات العضوية بالخدمة والمعاش حتى لا نُحمِّل ميزانية الدولة هذه الأعباء”. ونوه إلى أهمية تضافر الجهود في الدولة بتعاون كافة المؤسسات الحكومية، والأجهزة الأمنية، للعبور بالبلاد لبر الأمان، وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود لها. وأشار عبد المجيد الى التزام الجهاز بما ورد في الوثيقة الدستورية، فيما يتصل بدور الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها، وأن الجهاز يعمل من أجل الحفاظ على الأمن القومي وكل ما يتعلق بأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، منوهاً الى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة التي تتطلب بذل مزيد من الجهود والعمل المخلص والجاد من أجل السودان. وأعلن عبد المجيد، استعداد الجهاز للانخراط في عمليات موسعة وحاسمة، لمكافحة ظاهرة الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالتهريب، وتزييف العملة الحرة، والمضاربة بها، وتهريبها، إلى جانب الوقود، والمواد الغذائية عبر المعابر والنقاط الحدودية بالبلاد.