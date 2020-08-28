عاجل: التوقيع بالأحرف الأولى بين الوفد الحكومي والجبهة الثورية مسار دارفور

جوبا: السوداني

التوقيع بالأحرف الأولى بين الوفد الحكومي والجبهة الثورية مسار دارفور على بروتوكولات تقاسم الثروة، تقاسم السلطة، النازحين واللاجئين، الأرض والحواكير، التعويضات وجبر الضرر، العدالة والمحاسبة والمصالحة، وقطاع الرُّحّل والرعاة.