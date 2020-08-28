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عاجل: التوقيع بالأحرف الأولى بين الوفد الحكومي والجبهة الثورية مسار دارفور

أخبار السودان
By alsudani 0

جوبا: السوداني

التوقيع بالأحرف الأولى بين الوفد الحكومي والجبهة الثورية مسار دارفور على بروتوكولات تقاسم الثروة، تقاسم السلطة، النازحين واللاجئين، الأرض والحواكير، التعويضات وجبر الضرر، العدالة والمحاسبة والمصالحة، وقطاع الرُّحّل والرعاة.

alsudani
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