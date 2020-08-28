شاهد في حادثة غير مسبوقة النيل يغمر «مسجد النيلين» أحد المعالم البارزة بالعاصمة السودانية

الخرطوم: السوداني

في حادثة غير مسبوقة غمرت مياه فيضان النيل اليوم الجمعة «مسجد النيلين» الذي يعد من أبرز المعالم التاريخية بمدينة أم درمان كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم.

وغمرت المياه ساحة المسجد وبعض المرافق المحيطة به، في سابقة من نوعها.

ويعد المسجد تحفة معمارية فريدة، شيد في العام 1984 على شكل صََدفة، في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري.

كما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل مسجد حي السلام بمدينة العيلفون وهو يتوسط المياه ولم تقم به صلاة الجمعة اليوم لأول مرة منذ إنشائه.

وغمر فيضان النيل عدة أحياء بمدن العاصمة الثلاث، وخلف خسائر فادحة في المباني والممتلكات.

و وصل منسوب النيل ارتفاعا لم يبلغه منذ مئة عام وفقا لوزارة الري و الموارد المائية ، منذ يوم أمس الخميس 27 اغسطس 2020.

وأعلنت وزارة الرى والموارد المائية عن وصول النيل اليوم الجمعة الى مناسيب غير مسبوقة وصلت الى 17.44متر مقارنة بعام 1946 الذي لم يتجاوز 17,10متر وفيضان العام 1988 الذي وصل الى 17 مترا فقط .