بدون وفيات جديدة.. السودان يسجل (37) إصابة بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (37) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و(9) حالات تعافي ولم تسجل وفيات جديدة.

وبحسب تقرير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة ليوم الأربعاء الماضي، فإن ولاية الخرطوم سجلت (35)، فيما سجلت ولاية نهر النيل حالة واحدة والنيل الأزرق حالة واحدة.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس إلى (13082) منذ بداية الجائحة، تتضمن (6603) حالات تعافي، بينما لم يرتفع عدد الوفيات، حيث توقف عند (823) حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنزل والتبليغ عن حالات الاشتباه عبر الرقمين 221 لولاية الخرطوم و9090 لكل ولايات السودان.