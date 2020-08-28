تمديد حظر التجوال في كسلا

الخرطوم: السوداني

قررت الحكومة، تمديد حظر التجوال في مدينة كسلا إلى حين انتهاء الأزمة، والمضي قدماً في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة.

وقال وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، إن زيارة الوفد الوزاري لولاية كسلا اليوم، جاءت بتكليف من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، للوقوف على الأوضاع بالولاية ورفع تقرير شامل وضاف حول الأحداث التي شهدتها كسلا لرئيس الوزراء.

وأضاف الطريفي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الوفد مع لجنة أمن ولاية كسلا، أنه تم تمديد حظر التجوال الى أن تنتهي الأزمة والمضي قدماً في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة، فضلاُ عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مدير عام قوات الشرطة وعدد من القيادات الشرطية لمتابعة استتباب الأمن، واتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة.

وأشار إلى أن الشرطة ظلت تحمي كل المسيرات السلمية في ظل الحريات التي أتاحتها ثورة ديسمبر المجيدة وتتعامل بالحسم مع المسيرات التي تتحول إلى شغبٍ، وقال إنه وجه بمعاقبة ومحاسبة كل من أخفق من المسؤولين أو من القوات النظامية أو المواطنين إبان الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا.

وأكد وزير الداخلية، على ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، كما وجه ايضاً بدعم القوات الشرطية من خلال التدريب ورفع قدراتها حتى تضطلع بمهامها في حفظ الأمن الداخلي والمحافظة على الممتلكات العامة وصون حقوق وممتلكات المواطنين، معرباً عن امله أن تكون مخرجات الزيارة فاتحة خير على أهل كسلا.