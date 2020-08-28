بعد إعادة (115) مسافراً.. إجراءات جديدة لسلطة الطيران المدني

الخرطوم: السوداني

كشفت سلطة الطيران المدني عن إرجاع (115 ) مسافراً على طيران ناس من مطار الدمام اليوم، رغم حصولهم على نتائج سلبية لفحص كورونا من الجهات الصحية المعتمدة التابعة لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك نسبة لاشتراطات السلطات في السودان بأن يكون الفحص من مستشفيات خاصة وفق ما ورد من مدير محطة طيران ناس في الخرطوم.

وأوضحت أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة عن قبول أية شهادة صادرة من أية مؤسسة صحية سعودية بخصوص فحص كورونا على أن تكون خلال 72 من تاريخ السفر.

وقال المدير العام للشؤون الفنية بالطيران المدني عماد الحاج مساعد، إنه تم إرسال تعميم لكل شركات الطيران قبول أيِّ مسافر يحمل شهادة توضح خلوه من فيروس كورونا صادرة من اي مؤسسة صحية سعودية ومختومة بختم تلك المؤسسة، موضحاً أن الخطوة اتخذت بعد تعقيدات من السلطات المختصة في مطار الخرطوم .

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن الأمين العام لجهاز المغتربين مكين حامد توصل مع مدير عام الطيران المدني إبراهيم عدلان الى ان أي شهادة صحية صادرة من أي مركز صحي حكومي تابع لوزارة الصحة السعودية تعتبر شهادة معتمدة.