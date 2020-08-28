تعثر دمج المسودات الثلاث حول سد النهضة

الخرطوم: السوداني

تعثرت مفاوضات سد النهضة حول دمج مسودة الاتفاق المُنتظر تقديمها للاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، إن التوصل لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية، وإن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.

وتواصلت اليوم “الجمعة” المفاوضات الثلاثية بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق بمشاركة وزراء الري والموارد المائية وبرعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين من الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان الصادر من وزارة الري السودانية، إنه خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاث، تقريراً عن أعمال اللجان في مُحاولة الخروج بمسودة اتفاق موحدة، مؤكداً تعثر دمج المسودات الثلاث بعد وتوافقها باختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة التي يفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم.

وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعداً لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي.