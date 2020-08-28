شاهد بالفيديو مأساة أهالي «الكلاكلة القبة» جنوبي الخرطوم من جراء فيضان النيل

الخرطوم: محمد الطاهر

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها صفحة «طقس السودان» اليوم الجمعة، مأساة أهالي حي الكلاكلة القبة جنوبي الخرطوم، نتيجة فيضان النيل وغرق وهدم منازلهم وتشردهم منها.

و وثق مقطع فيديو مواطن خائضا في المياه التي غمرت غرف منزله، متحدثاً بأنفاس لاهثة «منتهين يا جماعة المياه وصلت إلى ٧٠ سم داخل الغرف ربنا يلطف بعباده الحمد لله الحمد لله ».

ويعيش أهالي عدة أحياء بالخرطوم غمرت منازلهم المياه أوضاع مأساوية صعبة، أطلق بعضهم نداءات استغاثة من خلال مقاطع فيديو بثوها على مواقع التواصل، طالبين اسعافهم بخيام لنصبها في العراء لإيواء أطفالهم.

و وصل النيل اليوم الجمعة في الخرطوم الى مناسيب غير مسبوقة، سجلت 17.44متر مقارنة بعام 1946 الذي لم يتجاوز 17,10متر، كما تجاوز فيضان العام 1988 الذي وصل الى 17 مترا فقط ،«وفق وزارة الري والموارد المائية».