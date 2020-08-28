شاهد بالفيديو مغترب سوداني يكشف عن تعرض أسرته لسرقة امتعتهم بمطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشف مغترب سوداني عن تعرض أسرته القادمة من السعودية على رحلة الخطوط السعودية رقم 459 الرياض الخرطوم، والتي وصلت الخرطوم فجر اليوم الجمعة 28 اغسطس 2020، لسرقة بعض أغراضهم بمطار الخرطوم.

وقال المغترب السوداني «يوسف أبو محمد» عبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : كما ترون صور كراتين الموبايلات نهب 3 موبايلات بعد تمزيق الغلاف البلاستيكي وبعثرة محتويات الكرتون من سماعات وبطاريات واكسسوارات وسرقة الاجهزة.

مضيفاً : من المدهش وجدنا الاغراض المتبقية من الاجهزة موزعة علي أكثر من ثلاث شنط، مما يبدو انهم قد افرغوا الحقائب علي الأرض ثم اعادوها.

كما تمت سرقة حليب الاطفال اس 26

حليب النيدو، صابون حمام، مشيراً إلى الادوية نفسها لم تسلم من تمزيق العبوات وسرقة بعضها مثل الناكسيوم للمعدة والسلسبت للكلي وغيرها.

وقال «يوسف» أن النهب تم بصورة واضحة ومخيفة مع بعثرة كل محتويات الأمتعة، مناشداً مدير مطار الخرطوم، ومدير صالة وصول الرحلات الخارجية والسلطات بالتحقيق في الحادثة، متسائلاً: عن كاميرات المراقبة لخط سير العفش.