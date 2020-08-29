تفاصيل جديدة حول اختفاء سائق بنك بنصف مليون دولار

الخرطوم: محمد أزهري

تحصلت (السوداني) على معلومات مثيرة في حادثة هروب سائق أحد البنوك بمبلغ (500) ألف دولار ليلة أمس الأول.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن شرطة ولاية الخرطوم أولت الحادثة اهتماما كبيرا، وعثرت على السيارة بالقرب من محطة البلابل جوار عمارة سكنية، واستقل سيارة اخرى كان ينتظره بها شخص آخر.

وأوضحت المصادر أن فريقا من الشرطة فتح الخزنة بواسطة (حجر نار) لكنها وجدت خالية من الأموال، وكشفت ذات المصادر عن أن السائق الهارب كان يعمل ضمن فريق عمل البنك منذ العام 2006 لكنه تعرض للفصل عن الخدمة ثم أعيد للعمل قبل فترة، لافتا إلى أنه قبل هروبه بلحظات وأثناء نقل الأموال في طريقهم إلى الفرع الرئيس كان يتحدث بلغة ، شبيه باحدى اللغات المحلية لدولة مجاورة ، مع شخص عبر الهاتف، وحسب التحريات فإنه يجيد التحدث بتلك اللغة.

وكثفت مباحث الولاية والعمليات الفيدرالية بحثها عن المتهم وتوصلت إلى معلومات مهمة حول تحركاته.

وكان سائق السيارة التي تتبع للبنك هرب بـ(500) ألف دولار من أمام البنك بفندق السلام روتانا بشارع المطار شرق الخرطوم، مستغلا دخول موظفين يحملان 3 ملاببن جنيه إلى البنك تاركين الدولارات في السيارة.