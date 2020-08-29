اديب لـ(السوداني)أصدرنا إعلان مثول لكل من له صلة بفض الاعتصام

الخرطوم: أم سلمة العشا

كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في احداث فض الاعتصام ، نبيل اديب عن صدور اعلانات لكل من له صلة بفض الاعتصام الذي حدث في الثالث من يونيو 2019م.

وقال اديب لـ(السوداني) إن اللجنة أصدرت اعلانات لاستدعاء عدد من الأشخاص للمثول أمامها واستمعت لافاداتهم، وسيتم إعلان البقية

وأضاف “اي شخص نشعر عنده معلومات تفيد التحقيق سيتم إعلانه للمثول أمام اللجنة” التي ستستمع لافاداتهم سواء كانوا من الحرية والتغيير أم الصحفيين أم عسكريين ام من الأمن ام من اي جهة.

وقال إن اللجنة تعمل الآن في مرحلة إعداد الشهود ،بعد أن فرغت من مرحلة إعلان الشهود وطلب من اي شخص لديه إفادة أن يتقدم للإدلاء بها وتم الاستماع لها.

وأكد اديب أن اللجنة استدعت عضو تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، واستمتعت لافاداته.

وكشف عن تسليم اعلانات لبعض الأشخاص للمثول أمام اللجنة.

وأوضح أنه تم استدعاء مواطنين وأشاروا إلى اسماء آخرين سيتم استدعاؤهم والاستماع إلى افاداتهم.