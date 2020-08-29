فتنة (كسلا).. رسائل في بريد (حمدوك)

عطاف محمد مختار

(1)

اترحم على جميع الضحايا الذين سقطوا قتلى في أحداث كسلا، وأسال الله أن يتغمدهم في عليين؛ وان يربط على قلوب أهلهم. وان يحفظ الدماء، ويشفي المصابين، وتعود كسلا الوريفة مدينة للتعايش السلمي والإخاء، فهي كانت ملهمة الشعراء؛ تظللها غيوم الحب والتسامح.

(2)

ما يحدث في كسلا هذه الأيام من قتل وأعمال تخريب، هو نتيجة حتمية لدعاوى العصبية والعنصرية ونشر البغضاء بين أبناء الولاية.. رسولنا الكريم قال: (دعوها فإنها منتنة)، لانها أمر مذموم، ونزغة من نزغات الشيطان، وإرث من إرث الجاهلية، التي جاهد الرسول الكريم طوال حياته لمحاربتها.

وبلال بن رباح – خير مثال على مجاهدات النبي في هذا الشأن – يجلس في مجلس، ويقول أبو ذر لـبلال: يا بن السوداء! ويغضب بلال ويرفع أمره للنبي؛ فيغضب النبي الكريم غضباً شديداً. ويستدعي النبي أبا ذر. ويقول أبو ذر: والله ما أدري هل رد علي النبي السلام أم لا من شدة الغضب، وقال: (أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية).. وفي فتح مكة، يقول عليه الصلاة والسلام: أين بلال؟ فيقول: ها أنا يا رسول الله! قال: اصعد وأذن على سطح الكعبة.. لم يناد الرسول الكريم على شرفاء قريش او سادتها، فلم يختار عليا بن ابي طالب، او ابا بكر الصديق، أو عثمان بن عفان، انما اختار بلال الحبشي، ليزداد بلالاً رفعه.

وعندما ارادت قريش اجتياح المدينة في غزوة الخندق، عمل النبي الكريم برأي ومشورة سلمان الفارسي؛ بحفر الخندق حول المناطق المكشوفة بالمدينة، فعجز المشركون عن اقتحام المدينة لأيام عديدة؛ وعادوا من حيث أتوا بعد أن اقتلعت الرياح خيامهم.

(3)

على السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ان يعلم أن الازمة ليست في شخص والي الولاية صالح عمار. الازمة محبوكة خيوطها بعناية شديدة، وكانت ستشتعل حتى لو كان المرشح اي والٍ غير صالح عمار، هناك فساد كبير في شتى المجالات؛ عمليات تهريب تتم في (الوقود والدقيق والسكر، وجميع المواد الغذائية) قيمتها ملايين الدولارات شهرياً؛ تهرب لخارج السودان. وتجارة سلاح ومتاجرة بالبشر، تشهدها حدود الولاية؛ مرصودة لدى السلطات الأمنية، وقدم فيها الاتحاد الأوربي العديد من التقارير.

كل تلك (التجارة الحرام) تتخوف لوبيهات المصالح والعصابات وبعض النافذين بالولاية أن تتوقف. لذلك تجدهم مستعدين بسناريوهات الخراب والفتنة، سواء أكان الوالي من الغرب أم الشمال أم الجنوب أم وسط السودان. يريدون واليا يحفظ ويضمن استمرار مصالحهم، كما كان يحدث في النظام البائد.

(4)

والناظر ترك يلعب بالنار وهو لا يدري أن النار اذا اشتعلت ستطال الجميع ولن ينجو ثوبه منها.. فالعصبية والعنصرية في خطاباته الجماهرية واحاديثه المرسلة تسببتا في التفرقة بين مكونات الولاية، وتشرذمها وبث العداوة والبغضاء بين أبنائها.

حديثه أن قبيلة الوالي من اللاجئين الارتريين في المعسكرات، ويجب أن يقتلعوا من الولاية مثل اقتلاع شجر (المسكيت) من جذوره، هو حديث نشر الكراهية والغل واشعل الغضب في الصدور.. احاديث حضر بعضها مساعد الرئيس السابق موسى محمد أحمد. كما ظهر في المشهد الوزير في العهد البائد مبروك مبارك سليم – صاحب العلاقات الوثيقة مع مدير الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش، ولازال يلتقي بقوش في القاهرة، بعد هروب الأخير من السودان.

لم نسمع هذه الاحاديث عندما كان يتولى حكم الولاية إبراهيم محمود وهو من ذات المكون الذي يبث ترك سموم الكراهية تجاهه الآن.. لم نسمع هذه الأحاديث؛ والخوف على الولاية حينما كان الوالي الاسبق آدم جماع – أسوأ ولاة الإنقاذ – يهينهم على الملأ.

(5)

السيد رئيس الوزراء.. العنصرية لا دين ولا قبيلة ولا لون لها. لقد خرجت هذه الثورة ترفع في وجه المخلوع شعار: (يا العنصري ومغرور كل البلد دارفور). لم يُرفع هذه الشعار – الذي زلزل الأرض تحت أقدام الطاغية واخوانه – من فراغ، فلقد تم حريق دارفور وتقتيل أهلها، وبث ذات هذه الأحاديث العنصرية النتنة؛ التي تُطلق الان.

صالح عمار لم تدفع به قبيلته ولم ترشحه، بل دفعت به الحرية والتغيير. والخطوات التي اتبعت مؤخراً لحل الاشكال بالولاية بالجلوس مع المعترضين من مكون قبلي، يعيدنا لانتاج ذات الاخطاء الكارثية التي انتهجتها الإنقاذ، من ارضاء قبلي للوصول لتسويات سياسية.

عليك يا سعادة رئيس الوزراء عدم الاستجابة لهذه الابتزازات الرخيصة. وعدم السير في ذات الرمال المتحركة التي ابتلعت الإنقاذ. اليوم كسلا وغداً بقية الولايات، فالفلول يتربصون بالثورة؛ وينتظرون هذه الهنات.

(6)

هناك ضرورة ملحة بفرض هيبة الدولة، اولاً: بالقبض على جميع الذين تسببوا في كارثة كسلا من (المحرضين والمنفذين)؛ وتقديمهم للمحاكمة العادلة. ثانياً: تغيير قادة الشرطة والأمن بالولاية فوراً، فلقد شاهدنا التراخي الأمني على وسائل التواصل الإجتماعي؛ حيث كانت بعض القوات تقوم بتصوير العراك بين ابناء الولاية؛ بدلاً من حسمه. أضف إلى ذلك بان اللجنة الأمنية؛ كانت علم بان المسيرة الأخيرة؛ سيحمل البعض فيها السلاح الناري؛ ورغماً عن ذلك صدقت لها بالخروج.

(7)

ترك عندما وجد التراخي الأمني؛ واستجابة الدولة؛ لضغوطاته التي يمارسها، صار يهدد بـ(الخراب الشامل) بصريح العبارة.

ان تم الاستجابة لمطالب ترك – الذي يعد من قادة المؤتمر الوطني المحلول بكسلا – فلننتظر مطالب قادة الفلول في مدني، والخروج على د. حامد البشير في جنوب كردفان، وطرد والي الشمالية بصحبة والي نهر النيل. (والحبل على الجرار!).

السيد رئيس الوزراء المحترم، هل الثورة التي خرجت على أهل المؤتمر الوطني المحلول؛ واطاحت بحكمهم الفاسد الذي امتد طوال 30 عاماً، تشاور الآن الفلول في أمر تعيين الولاة، وترضخ لابتزازاتهم؟.

(8)

والنبي الكريم في مرض الموت – لم يترك مجاهداته في محاربة العنصرية والجاهلية – يجعل الجيش تحت امرة أسامة بن زيد، ابن عتيق النبي الكريم.. وأسامة لم يتجاوز العشرين من عمره، حيث أمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين.. والعديد من الصحابة لم يعجبهم الأمر، وقالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين والأنصار، فلما بلغت النبي هذه المقالة، غضب غضبا شديدا، وكان محموماً على فراشه، فأمر نساءه أن يرقن عليه الماء، حتى تهدأ الحمى، وخرج متحاملا على نفسه، وصعد المنبر، وقال: أما بعد، أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميرى أسامة، فوالله لئن طعنتم في إمارتي أسامة، لقد طعنتم إمارتي أباه من قبل، وأيم الله إنه كان للإمارة لخليق، وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة.

(9)

السيد رئيس الوزراء، التقارير الأمنية التي تقول ان ذهاب الوالي صالح عمار إلى ولايته، فيها خطر كبير، مضللة 100 %، فهاهي الولاية الآن من دون وال، ولجنتها الأمنية مساهمة في عدم حسم التفلتات، حتى اريقت الدماء.

مطلوب الآن ذهاب الوالي اليوم قبل الغد إلى كسلا، وتعزيزه بقوات وقادة من خارج الولاية، لحفظ الأمن، ومن ثم العمل لرتق النسيج الاجتماعي ومعالجة الجراحات التي حدثت بكسلا، لنصل إلى توافق سياسي راشد يتلافى مثل هذه الفتن مستقبلاً، حتى لو كان الحل حينها عزل عمار. لكن عزل عمار الآن لعمري سيكون مثل صب البنزين على نيران الفتنة؛ التي ستطال جميع الولايات.. هذا أو الحريق!

(10)

واختم كما قال عمر بن الخطاب: «لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين».