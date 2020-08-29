من السبت إلى السبت

كمال حامد

** التطبيع التطبيع التطبيع كلمة سكنت في مسامعنا مؤخرا بصورة لم نكن نتخيلها و هل كنا نتوقع علاقة مع إسرائيل او هل كنانتوقع أن يعمل الناديين الكبيرين بإدارتين اسمهما التطبيع.؟.

** التطبيع لغة يختلف عن اتفاق السلام و تحرص عليه اسرائيل و امريكا على التطبيع على ما سواه و تعلم الا حدود مشتركة بين إسرائيل و السودان او الإمارات او البحرين أو سلطنة عمان لغرض في نفس الحركة الصهيونية.

** السودان شعبيا يرفض العلاقة مع إسرائيل و لكن النخب السياسية لا تمانع و لكنها كمن ينتظر خطوة من الآخر ليخطو خطوتين كما في حال المكونين العسكري و المدني.

** لقاء البرهان مع نتنياهو كان بمثابة من سبق و كان ممكنا يكون العكس بأن يلتقي حمدوك و لكنه اكثر اهتماما برد الفعل الشعبي من العسكري الجعلي و لهذا حينما نشر بأنه لم يكن على علم أجاب البرهان بسرعة بأنك على علم.

** اسرائيل تدعي انها الواحة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الديكتاتوريات و الاستبداد و حكم الأسر و لكنها لا تجيد التعامل الا مع العواصم الشبعانة تسلط.

** لماذا الحرص الاسرائيلي الأمريكي على عاصمتنا الخرطوم؟ الإجابة تطوع بها نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي عقده في القدس عقب الإعلان عن العلاقة مع الإمارات قال من كان يصدق ان تكون لنا علاقة او نفكر مجرد التفكير في علاقة مع الخرطوم؟ عاصمة اللاءات الثلاثة لا علاقة لا صلح لا حوار و كررها ثلاثا مع ابتسامة ساخرة هو يعلم كم كانت لاءات الخرطوم ضربة و تبخيسا لانتصار حزيران و نسمة و رفعة راس و روحا للعرب لاسيما انها جاءت متبوعة بمصالحة كبيرة و عناق بين الزعيمين الخالدين الملك فيصل و جمال عبد الناصر و وقف لحرب اليمن و اعلان دعم هائل لدول المواجهة و لهذا تحرص إسرائيل لمسح ذاكرة الخرطوم و مد لسانها لما سمي بالصمود العربي.

** بومبيو عاد بدون وعد و بدون رفض و هو يعلم انا الباب متاكى خاصة بعد استدراك حمدوك من حكومة مفوضة الى تكملة كل عناصر السلطة الانتقالية بما يعني تكوين المجلس التشريعي الانتقالي المعين الذي ينتظر مشاركة الحركات المسلحة و ما ادراك ما العلاقة التاريخية للحركات بالغرب.

** بومبيو لم يقدم وعدا مباشرا صريحا كما فعل مع الإمارات و لما لم يجدنا كما غيرنا مهرولين نحوه جاء الإعلان من بلده بمجرد خروج طائرته من الاجواء بأن يدفع حمدوك ٣٣٠ مليون دولار مواصلة لما دفعه من تعويضات لضحايا أحداث وقعت خارج السودان بواسطة غير سودانيين.

** نعود لتطبيع الدكتور كمال شداد لادارتي الهلال و ألمريخ و هو قدر اخف من قدر و تطبيع اخف من تطبيع و عجبت ان عشرين مجموعة هلالية قدمت عشرين رئيسا و مائتي عضو لإدارة النادي و لكن لم يحدث الاستقرار لان اقتراح استبعاد كل هذه القوائم و المرشحين و اعلان وجوه و اسماء جديدة قد رفض و ستبدأ معارك جديدة بين المستلمين و المعارضين و هذا لا نتمناه للهلال العظيم.

** يبدو أن الوضع في المريخ أسوأ بكثير لان الخلاف نشب بين المجموعة الواحدة الحاكمة خلاف في الكثير حتى في تعيين و استمرار موظف مختلف عليه و الحل في جمعية عمومية حقيقية بعضوية حقيقية لانتخابات ضحقيقية و لكن يوجد من يرفض ذلك و دقي يا مزيكا.

*نقطة نقطة*

** وزير خارجية فرنساحذر اللبنانيين بأن يتفقوا او يزول لبنان و جاء في الاخبار تمديد وجود القوات الدولية في لبنان يونيفيل كما حدث تمديد للقوات الدولية في السودان يونيميد من يحذرنا بأن نتفق او يزول السودان.

** قالوا طلب البرهان بالتفويض يعني انقلابا عادة الانقلابات لا تأتي بإعلان فهي كالموت يأتي بغتة و من غير المتوقع و قالوا حينما وقع انقلاب هاشم العطا كان اللواء خالد حسن عباس في الخارج و ابلغوه بما حصل و كان سؤاله الوحيد (وين كان الحرس الجمهوري؟ ) و كانت الإجابة هم الذين عملوا الانقلاب رحم الله خالد حسن عباس و رحم هاشم العطاو رحم من فقدناهم.

** اسفت لفصل اكثر من ١٥٠ قاضيا بعد متابعة ردود الفعل في الخارج و اسفت اكثر لاتهام قضاة بانهم مجندون في جهاز الأمن الإنقاذي و سيتواصل الأسف ان لم تعلن الإسماء و الدليل على هذه التهمة الفظيعة.

** كثر الجدل لمنح شركة الفاخر التي اشتهرت بمنتوحها من (معسل الفاخر) كل الحقوق الحصرية لصادراتنا و وارداتنا و أعلنت وزارة المالية إجراء تحقيق و راح التحقيق و لحق غيره من التحقيقات و قبل أيام صرح وزير المالية المقال نافيا وجود تحقيق و اول امس نشر على نطاق اسع ان الفاخر اشترت الدولار الموجود في السوق لتمويل شراء مواد بترولية حد فاهم حاجة؟

** توسعت الاشتباكات و شملت السواقي و صدر بيان من كيان الشمال بكسلا و جاءني من الباوقة ما يشير باشتباكات و أغلق طريق بورتسودان و نجا ناظر عموم الهدندوة من الاغتيال و نفذت مصانع الزيوت اضرابا و بحث الاهالي عن سلاح لحماية الأسر من الاعتداءات المسلحة و و بعدين؟؟

** فيضان ٨٨م تجاوز فيضان ٤٦م الاشهر و الإعلان بان فيضان ٢٠٢٠م هو الأعلى ان صح هذا فلتعلن الطوارى و النداءات والدعوات في هذه الأيام المباركة لله باللطف.

** جاء في الاخبار ان والي ولاية كسلا قد أعلن استقالته فقلت في سري الحمد لله ان الرجل طلع عندو دم و عمل لوقف دم نزيف اهله.

** نرحب بمبادرة جماعة أنصار السنة و رحبنا بمبادرة الاستاذ الكبير محجوب محمد صالح و قبل شهور رحبنا بمبادرة مولانا الشيخ الياقوت كما رحب بها حمدوك و حميدتي في حفل إعلانها بقاعة الصداقة و لكنَ أين الجديد؟.