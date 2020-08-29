شاهد بماذا رد «البرهان» على مواطن خلال تفقد المنكوبين من جراء الفيضانات

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، رد رئيس مجلس السيادة الفريق أول «عبد الفتاح البرهان»، على مواطن أشار له إلى أوضاعهم الصعبة، خلال تفقده اليوم للمنكوبين من جراء الفيضانات قائلاً «كلامك دا والله في رأسي، نحن العندنا كلو حانسخرو ليكم، أصلو ما بنبخل عليكم».

مضيفاً : « نحن شايفين حال الناس وعارفنو، الحاله شينه وما بتسر العدو والله».

وبالمقابل رد المواطن على «البرهان» بقوله: « الله يفتح عليك وربنا يقويك إن شاء الله وقت النهار الحار دا».

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد قام بزيارة تفقدية صباح اليوم السبت للمتأثرين من فيضان النيل بالكلاكلات جنوبي الخرطوم، الذين يعيشون أوضاعا مأساوية حرجة عقب هدم منازلهم وتشردهم منها.