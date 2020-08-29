شداد يحسم الصراع الهلالي اليوم

اعلن الدكتور كمال شداد، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، في وقت سابق عن موعد الإعلان عن تشكيل لجنة التطبيع للهلال، لسد الفراغ الإداري بالنادي الأزرق عقب رحيل الدكتور اشرف سيد أحمد الكاردينال واعتذاره عن رئاسة لجنة التطبيع.

حيث دخل النادي مرحلة الفراغ الإداري بعد انتهاء فترة عمل مجلس الإدارة السابق الذي كان يقوده الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال.

وسيعلن شداد اليوم السبت عن أسماء أعضاء لجنة التطبيع، بعد عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيها بالتمرير، وسوف يجتمع اتحاد الكرة السوداني بالمجموعة التي ستقبل بالعمل في اللجنة” ويبدو هشام السوباط أبرز المرشحين لرئاسة لجنة تطبيع نادي الهلال رغم الانقسام حوله في الشارع الهلالي.

وكان شداد قد أدلى بتصريحات صحفية كشف فيها : سنعلم المجموعة بالمهام التي ستوكل لها، والخارطة التي سوف تتبعها خلال فترة زمنية محددة”.