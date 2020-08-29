الفنان الذي جعل الشعب السوداني يركب (الكركابة) يبوح لـ(كوكتيل): مهيد الصادق: أنا (فطموني) بالغناء والحظر كان سبب نجاح (الكركاب)!

حوار: ساجدة دفع الله

أثار الجدل بظهوره لأول مرة عبر انتشار فيديو له بوسائل التواصل الاجتماعي، فيه مجموعة من الشباب يتغنون على طريقة الغناء الشعبي. ظهر هؤلاء الشباب وهم يتغنون بأغنية تراث كردفان الشهيرة (الدنيا ما دوامة) للفنان إبراهيم موسى أبا، بطريقة طريفة مع إدخال بعض التعديلات البسيطة . وأصبح مقطع الفيديو حديث المجموعات بالفيسبوك وحالات الواتساب. (السوداني) استطاعت أن تصل لأولئك الشباب وتحاور فنان فرقة “عقد الجواهر” الشاب الصاعد بقوة مهيد الصادق علي جماع، من مواليد مدينة الأبيض خريج جامعة كردفان كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، حيث تجاذبت (السوداني) معه الحديث عن سر أغنية كركابة ومسيرته الفنية

كوستي ثقافة وأنت “ابنها” وثقافتها كفر ووتر فأحكي؟

للماضي حكايات وعلاقتي بالماضي قصة “قصة ونهايتها لسه” عن علاقتي بالغناء “تحت تحت” أنا طلعت من بطن أمي فنان” كان فطمت طفولتي بأغنية وأنا صغير. وكان والدي يرفض الغناء لحاجات في “نفسو مالينا بيها”.

كيف اقنعت والدك بالغناء وانطلقت؟

بداياتي في الغناء كانت في الجامعة، واقنعت والدي بالفكرة ولا سيما “اني ملتزم بصلاتي ودراستي”.

وكيف تكونت الفرقة؟

كنا ندندن في جلسات القهوة والنشاط”، وأنشأناً فرقة الأصدقاء، وكنا نقيم حفلات الأصدقاء في الحي ونغني نهاية الحفل. واحتلت فرقة الأصدقاء للغناء الشعبي الساحة الفنية في مدينة الأبيض.

ما قصة الكركابة؟

أغنية الكركابة قديمة، ومن التراث ولكن حذفنا واضفنا فيها بعض الكلمات، لأن كلماتها خادشة للحياة، ومجتمع كوستي متحفظ شوية وكانت (نركب الكركابة تودينا لأم روابة نهيد القايم دابة الجنني وجنن العزابة )وحذفنا جملة (نهيد القايم دابة) وأضفنا (الشجرالنبق) و”عجبت ناس كوستي شديد” .

هل توقعت الضجة التي أحدثتها الكركابة؟

نغني فيها منذ العام 2017 م وكانت محبوبة لناس كوستي، ولم نستبعد في يوم من الأيام أن الأغنية تشتهر ولكن لم نتوقع أن تشتهر بهذه الطريقة، والحظر ترك الناس تركز أكثر مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من أسباب انتشارها.

الشجر النبق الجنن العزابة.. ليه ما يجنن المتزوجين ؟

ههههه “العزابة ديل والله عذبونا عديل “، هي في الأساس كلماتها (نهيد القايم دابة الجنن العزابة) .

الكركابة فاتحة خيرعليك .. ما تعليقك؟

فعلاً فاتحة خير، والناس عرفتني بالكركابة ولكن لدينا أغنيات آخرى كثيرة .

ماهو سر أو سبب ذكر كلمة (أجق أجق)؟

ليس لديها سر معين، وهي بمثابة النغمة (ترا ترا تم).

من الكركابة لبت الفلاتة … أغنياتك غريبة ما السر؟

اغنية الفلاتة قديمة ومعروفة ولكن غيرنا في الإيقاعات.

حدثنا عن فرقة عقد الجواهر؟

الفرقة تأسست منذ عشر سنوات كانت بقيادة الفنان عبد الباقي حسن وتركتها نسبة لظروف وبعدها انضممت إليها.

هل أنت فنان مناسبات؟

نعم.. وأقيم حفلات المناسبات منذ 2017م .

زمن الغتغتة والدسديس انتهى … عدادك كم؟

يختلف من شخص لآخر، وعدادي يتراويح مابين (30- 40)ألف جنيه لا غير.

يقال إنك مقلد الفنان يوسف البربري.. ما رأيك؟

البربري فنان جميل شديد، والقصة ليس تقليد، والبربري إحساسه في الأغاني فرق من إحساسي، واستايل الغناء الشعبي واحد من الفنان محمد بادي حتى جيلنا الحالي، (كورس وآلات)، وليس هنالك تقليد في طريقة الأداء وأنا أفتخر به .

كيف تختار الأغنيات؟

الأغنية لو ما حسيتها ما بغنيها، ولدي مجموعة من الأغاني الخاصة.

من مهد لك طريقك من الفنانين في الشعبي؟

لبعدنا الجغرافي من المركز كان هناك مشكلة في التواصل بينا وبين الوسط الفني في العاصمة، وكنا معزولين عزلة تامة، لدرجة انه عندما نشتغل في الخرطوم الناس بتستغرب وتتساءل “هل هناك شعبي في كوستي؟”.

هل صوتك مجاز ولديك عضوية؟

لا.. ولكن عندما قدمت من كوستي لإجازة صوتي، كانت هناك مشكلة في المؤسسات وذلك مع بداية الحراك الثوري، و”العضوية ما صعبة”.

هل تحلم بالعالمية؟

بحلم ولكن ما مستعجل، وكلو بجي.

ابرز ملامح مشروعك؟

الفرقة تكبروتصبح مدرسة للغناء الشعبي.

ما جديدك؟

لدينا عمل غنائي كلماتي وألحاني بعنوان(بريد بلدي).

أين أنت من الحفلات الجماهيرية؟

اقمت ثلاث حفلات جماهيرية بمدينة كوستي، وقريباً في باقي المدن والولايات.