تفاصيل سفر المطربة ندى القلعة لمدينة جوبا

الخرطوم: ساجدة دفع الله

غادرت في الساعات الآولى من فجر امس المطربة الجماهيرية ندي القلعه إلى عاصمة دولة جنوب السودان للمشاركة كمغنية اساسية في حفل التوقيع بالأحرف الآولى على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التى تحتضنها مدينة جوبا. وأعربت ندى القلعة في تصريحات عن سعادتها البالغة بالمشاركة بالغناء في هذا المحفل الوطني الكبير الذي قالت إنه يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة السلام بالبلاد. وكشفت عن أنها سوف تقدم أغنيات خاصة بهذه المناسبة لدعم عملية السلام بالإضافة إلى بعض أعمالها الوطنية المسموعة، الأغنيه الآولى بعنوان (ميثاق وطن) من كلمات وألحان الشاعرة سحر ميسرة وتقول بعض كلماتها 🙁 عزمنا بجد بكفاح ننهي الخلافات والجراح)، عمل آخر بعنوان (بشرى السلام) مطلع نصها :(السلام ياهلا بشري بيهو الخصام لا لا رجعة ليهو)، يذكر إن ندى القلعة تلقت إشادات واسعة من قاده الجيش بعد مشاركتها في إحياء حفل العيد السادس والستين للقوات المسلحة وتلقت رساله شكر من الإعلام العسكري.