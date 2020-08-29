عاجل| فيضان النيل يكسر الجسر الرئيسي الواقي لمدينة توتي وتأزم الوضع

عاجل| فيضان النيل يكسر الجسر الرئيسي الواقي لمدينة توتي، ومحاولة مستميتة من أهالي المنطقة للسيطرة عليه و تأزم الأوضاع داخل الجزيرة.
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إعلامي سوداني يصفع نجل الرئيس مبارك بـ«حقائق دامغة» حول سودانية حلايب عقب سخريته من تبعيتها للسودان
عاجل| فيضان النيل يكسر الجسر الرئيسي الواقي لمدينة توتي، ومحاولة مستميتة من أهالي المنطقة للسيطرة عليه و تأزم الأوضاع داخل الجزيرة.
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إعلامي سوداني يصفع نجل الرئيس مبارك بـ«حقائق دامغة» حول سودانية حلايب عقب سخريته من تبعيتها للسودان
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