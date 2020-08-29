Bank of Khartoum Visa Card

عاجل| فيضان النيل يكسر الجسر الرئيسي الواقي لمدينة توتي وتأزم الوضع

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani 0

عاجل| فيضان النيل يكسر الجسر الرئيسي الواقي لمدينة توتي، ومحاولة مستميتة من أهالي المنطقة للسيطرة عليه و تأزم الأوضاع داخل الجزيرة.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.