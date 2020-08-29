مستشار البرهان يحذر من مآلات خطيرة قائلاً: البلاد مقبلة على أيام أصعب إذا لم نحكم صوت العقل

الخرطوم: السوداني

حذر العميد دكتور الطاهر ابوهاجة المستشار الإعلامى للقائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من مآلات خطيرة للبلاد، في مقال له بـ«صحيفة الانتباهة»: قائلاً: أن البلاد مقبلة على أيام أصعب إذا لم نحكم صوت العقل.

مضيفاً: إن ما حدث في كسلا من فتن ومحاولات اغتيال وتصفيات الهدف منه تأجيج حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، مشيراً إلى أن هناك أيادٍ ضالعة في مشكلاتنا الأمنية ولديها مصالح في السيطرة على البحر الأحمر والموانئ.

وزاد بأن الصراع في هذا الاتجاه الاستراتيجي (الشرقي) واضح والدليل على ذلك تكرار نفس الأحداث المتشابهة في نفس المدن.

وقال «أبو هاجة» في ظل وجود المهددات الأمنية المتكررة وعدم ارتكاز القرار السياسي على البعد الأمني بأبعاده الوطنية ستستمر معاناة الشعب خلال الفترة الانتقالية وستتعثر الفترة الانتقالية في الوصول لأهدافها المنشودة.

وتابع : مخطط تقسيم السودان وإضعاف قواته المسلحة هو الأساس الذي يعتمد عليه هذا المخطط والتجارب أمامنا ماثلة وكثيرة. نحن في العالم الثالث والتطور الديمقراطي فيه دونما أمن وطني صلب وقوات مسلحة رادعة لا تتعرض للحرب النفسية من عملاء شعبها ولا تطعن من الخلف ولا تكون مكان مزايدات.

لافتاً إلى أن في غياب كل هذه الأشياء يصبح التحول الديمقراطي ضرباً من الأحلام.

مضيفاً: إننا نحتاج إلى سياسة حكيمة واستراتيجية محكمة تضع كل هذه القضايا نصب أعينها ثم تلتفت لبقية الأشياء الثانوية، يمكن أن يصبر الناس على الفقر والعدم والمعاناة لفترات لكنهم لن يصبروا ولو دقائق على الانفلات الأمني والانزلاق نحو الهاوية.