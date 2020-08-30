شاهد احتفال توقيع السلام بجوبا على أنغام «أنا سوداني أنا»

الخرطوم: السوداني

انطلقت في مدينة جوبا الاحتفالات ابتهاجا بتوقيع السلام، وأظهر مقطع فيديو جانباً من حفل أقيم ليلة الأحد، ظهرت فيه قيادات من الوفد الحكومي المشارك في المحادثات.

من بينهم عضوي مجلس السيادة الفريق اول شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي ومن الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وهم مبتهجون على إيقاع أنغام الأغنية الوطنية الشهيرة «أنا سوداني أنا».

و وقعت الحكومة السودانية، والجبهة الثورية “مسار دارفور”، يوم السبت، في جوبا، بروتوكول الترتيبات الأمنية، قبيل توقيع اتفاق سلام شامل الإثنين.

ونقل التلفزيون السوداني مراسم توقيع البرتوكول، بحضور فريق الوساطة، وعدد كبير من قيادات الحكومة، والحركات المسلحة.

والجمعة، وقعت حكومة الخرطوم والجبهة الثورية “مسار دارفور”، بالأحرف الأولى، 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية، من بينها تقاسم السلطة.

وفي الأثناء أعلنت الحكومة توجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم الأحد، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لحضور توقيع اتفاق السلام الشامل يوم الإثنين.