تفاصيل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

الخرطوم: إيمان كمال الدين

أجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مساء أمس السبت مرشحي الوزرات السبع المُقدمة من قِبل لجنة الترشيحات.

وكشفت مصادر موثوقة لـ (السوداني) أسماء مرشحي الوزارات المُقرر رفعهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ورشح لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د الهادي محمد إبراهيم، عزمي شوقي محمود، د محمد شيخون.

أما وزارة الخارجية فرشح لها كلٌ من خالد عمر يوسف، د. محمد آدم محمد النعمان، عصام أبو حسبو، د. سلوى دلالة.

وأشارت المصادر إلى ترشيح كل من، د. عمر النجيب، د. جمال إدريس، د. أحمد الشيخ محمود لوزارة الصحة.

ورشح لوزارة الزراعة، د. جلال الدين مصطفى، د خالد حواية الله.