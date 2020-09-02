الشرطة: سنخطف أفراد عصابات الخطف والنهب بالخرطوم

الخرطوم: محمد أزهري

قطع مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق ياسر عبد الرحمن فضل المولى، بأن الشرطة ستخطف أفراد عصابات الخطف والنهب التي روعت المواطنين في الأيام الماضية.

وواصلت شرطة ولاية الخرطوم حملاتها ضد معتادي جرائم النهب والخطف فيما أطلقت عليه (البرق الخاطف).

وشنت الشرطة حملة كبيرة استهدفت أوكار الجريمة والظواهر السالبة ورصد معتادي الإجرام والعصابات المتفلتة، إلى جانب تنظيم الأسواق والمركبات غير المرخصة والتي تسير بدون لوحات.

وحسب إعلام (شرطة ولاية الخرطوم) فإن مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق ياسر عبد الرحمن أكد على أن حملات البرق الخاطف جاءت لخطف المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وترويعهم بالعاصمة القومية ودك حصون الإجرام وبسط الأمن والطمأنينة بمختلف المحليات.

وأشار خلال مخاطبته القوات المشاركة بميدان المولد ببحري إلى أن الشرطة جاءت لتقديم الخدمات الأمنية والجنائية للمواطن وهي في خدمة الشعب، وأضاف الفريق ياسر أن شرطة الولاية وضعت العديد من الخطط التفصيلية للمحليات لحسم كافة التفلتات والأنشطة غير القانونية والظواهر السالبة داعياً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم الدخيلة تحقيقاً لشعار الأمن مسؤولية الجميع مشيداً بقوات الشرطة المشاركة من مختلف الوحدات الشرطية والأجهزة النظامية من القوات المسلحة والدعم السريع مؤكداً مواصلة عمليات البرق الخاطف بمختلف محليات الولاية.