والي كسلا: مخزوننا يكفي لـ(10) أيام فقط

الخرطوم: السوداني

قال الأمين العام لحكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الأرباب محمد فضل، إن الأوضاع حالياً مستقرة وتم رفع حظر التجوال كلياً بالمدينة.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى ان هنالك 8 قتلى و27 مصاباً، منوهاً إلى أن الخسائر المادية كبيرة متمثلة في حرق البضائع والدكاكين وتعمل الولاية على حصرها، وأضاف: هنالك شح في المواد الغذائية نتيجة للحرق والنهب والتخزين الذي طال سوق الولاية، مشيراً إلى ان المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 10 أيام غير الوارد يومياً للولاية.