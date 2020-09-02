إطلاق برنامج “سلعتي” الثلاثاء المقبل

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، انطلاق برنامج سلعتي الثلاثاء المقبل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والذي تنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سعياً لتوفير السلع بأقل الأسعار عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتمويل من وزارة المالية وتخطيط وإشراف ومتابعة من وزارة الصناعة والتجارة.

وقال بيان صحفي صادر من الوزارة، إنّ المشروع يستهدف تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (20 – 40%) من قيمة السوق لكبح جماح غلاء الاسعار.

وأوضح أن المشروع ينطلق في خطوته الأولى بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية في جميع أنحاء السودان وتشمل السلع الآتية: “سكر، زيت طعام، دقيق قمح، دقيق ذرة، صلصة، عدس، ارز، صابون وشاي”، على أن تتم زيادة هذه السلع الى أن تصل الثماني عشرة سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع.

ويستهدف البرنامج على المدى الطويل حوالي 65% من المواطنين أي حوالي (27 مليون مواطن)، وأشار البيان الى أن البرنامج يصب في إطار جهود الحكومة لخفض الغلاء على المواطن، وذلك بتقديم أقل سعر، وتطبيق معايير الجودة.