إغلاق الشوارع المؤدية للقيادة العامة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني
أغلقت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم اليوم الخميس، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتأتي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات استباقاً لمسيرة تم الإعلان عنها اليوم لنصرة الجيش وتفويضه.
الخرطوم: السوداني
أغلقت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم اليوم الخميس، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتأتي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات استباقاً لمسيرة تم الإعلان عنها اليوم لنصرة الجيش وتفويضه.
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