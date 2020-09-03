إغلاق الشوارع المؤدية للقيادة العامة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أغلقت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم اليوم الخميس، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتأتي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات استباقاً لمسيرة تم الإعلان عنها اليوم لنصرة الجيش وتفويضه.