حركة الحلو ترهن عودتها للتفاوض بتغيير قيادة الوفد الحكومي

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أن وفد الحركة سيعود للتفاوض ، إذا استبدل رئيس الوفد الحكومي المفاوض، عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بشخص آخر لرئاسة وفد الحكومة السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد التفاوضي للحركة كوكو محمد جقدول في تصريح لـ(السوداني): إن الحركة ستعود إلى طاولة التفاوض في أيّ وقت يتم دعوتها إلى ذلك.

وذكرت تقارير إخبارية ، أن لقاء غير معلن ، جمع رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك برئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو في اديس ابابا ،امس ، بطلب من الأخير الذي قدم الى أثيوبيا من كينيا.

وأضاف: التفاوض توقف بسبب رفض الحركة لرئاسة وفد الحكومة بواسطة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لتورط تلك القوات في أعمال عنف ضد المواطنين السودانيين العزل