تجديد حبس وداد بابكر من داخل المستشفى

الخرطوم: أم سلمة العشا

أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، بتجديد فترة حبس المتهمة وداد بابكر حرم الرئيس المعزول ،عمر البشير، لمدة اسبوعين على ذمة استمرار التحري والتحقيق حول امتلاك أراض وعقارات وفقا للمادتين (6و7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وقالت وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام والمشبوه سلوى خليل عثمان لـ(السوداني) إن النيابة جددت حبس وداد، وأوضحت أنها خضعت للعلاج بمستشفى البراحة بالخرطوم بحري لأكثر من اسبوعين، وتعاني وداد من آلام المسالك البولية، وبعض امراض السكر والضغط التي تتطلب مزيدا من إجراء الفحوصات للتأكد من صحتها وسلامتها.

وتقبع وداد في حراسة نيابة التحقيقات الجنائية منذ القبض عليها في ديسمبر الماضي 2019م، وخضعت للتحقيق وتجديد الحبس لفترات طويلة.

وتواجه حرم المخلوع عدة بلاغات تتعلق بالفساد المالي في منظمة سند الخيرية، وتجاوزات مالية ومخالفات في الأراضي السكنية والعقارات.

وكانت النيابة خاطبت بعض الجهات وطلبت منها تكملة الإفادة الخاصة بملف وداد توطئة لتقديمه للمحكمة، بجانب الحجز على كَافّة الممتلكات والعقارات التي تمتلكها “وداد”، وقالت: “ما زالت التحقيقات مُستمرّة، بجانب بعض الإفادات التي لم تُكتمل بعد.