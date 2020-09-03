وزير الري: توفير المياه لزراعة القمح هذا الموسم بنسبة 75% 

الخرطوم: السوداني

بحث وزير الري والموارد المائية ياسر عباس مع والي ولاية الجزيرة عمر الكنين اليوم “الخميس”، سبل التعاون والتنسيق لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي الحالي والشتوي القادم، وطمأن الوزير، المزارعين بتوفر المياه لإنجاح محاصيل العروة الصيفية والتجهيز للموسم الشتوي المقبل، مؤكداً استعداد وزارته لتوفير المياه لأكثر من المساحة المقرر زراعتها بمحصول القمح هذا الموسم بنسبة 75%، مشيراً إلى توافر المخزون المائي بخزاني الروصيرص وسنار.

وأكد والي الجزيرة، وقوف حكومته مع برامج الري وتوجيهه لقطاع المزارعين بالحفاظ على منشآت الري.