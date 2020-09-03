وفاة(11) وإصابة(38) مواطناً إثر انقلاب بص بمدخل مدينة الابيض

الخرطوم: السوداني

أدى حادث مروري وقع اليوم إثر انقلاب بص (أبو يوسف) بمدخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الى وفاة (11) شخصاً وإصابة (38 ) آخرين تم اسعافهم الى حوادث مستشفى الابيض لتلقي العلاج.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة بأن البص كان في طريقه الى مدينة الفولة بولاية غرب كردفان ونتيجة للسرعة الزائدة أدت الى انقلاب البص عند مدخل مدينة الأبيض، وفور وقوع الحادث هبت شرطة المرور السريع بولاية شمال كردفان الى اسعاف المصابين ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الأبيض واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتسهيل حركة السير.