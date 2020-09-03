دقلو: إتفاق السلام من أهم إنجازات ثورة ديسمبر

الخرطوم: السوداني

وصل البلاد عصر اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقال حميدتي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم ان الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركات الكفاح المسلح بجوبا، من أهم انجازات ثورة ديسمبر المجيدة، وهنأ الشعب السوداني على إنجازه.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، التأييد والترحيب الواسع الذي حظي به الإتفاق دولياً وإقليمياً، دافعا كبيرا للحكومة، مؤكداً أهمية تنفيذ الإتفاق.

وأضاف قائلاً بحسب وكالة السودان للأنباء: “مكث وفد التفاوض بعد التوقيع في جوبا ثلاثة أيام لترتيب الجداول الزمنية مع الحركات لإنزال الإتفاق على أرض الواقع”.

وناشد حميدتي المجتمع الدولي للوقوف الى جانب دولة جنوب السودان لتنفيذه، داعياً الذين لم ينضموا الى الاتفاق للحاق بالعملية السلمية وإكمال الصورة لتحقيق السلام الشامل بالبلاد.

وأمتدح حميدتي جهود حكومة دولة جنوب السودان لاستضافتها التفاوض بالرغم من الظروف التي تعيشها.

وخص بالشكر وفد الوساطه بقيادة مستشار حكومة جنوب السودان توت قلواك لجهوده الكبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

يذكر ان الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها شملت برتوكولات في المجالات السياسية والقضايا القومية والترتيبات الأمنية، وتقسيم الثروة والسلطة والعدالة الانتقالية وتنمية الرعاة والرحل وملف اللاجئين والنازحين وطبيعة الأزمة والصراع لإيقاف الحرب وإحلال السلام.

وقد تكللت المفاوضات التي استمرت ما يقارب العام بتوقيع إتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.