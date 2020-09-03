97 حالة وفاة، و46 إصابة.. الدفاع المدني يكشف احصائية جديدة لخريف ٢٠٢٠م

الخُرطوم: السوداني

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني اليوم “الخميس” عن جملة الأضرار لخريف ٢٠٢٠م، وبلغ حالات الوفاة ٩٧ حالة ، وأصيب عدد ٤٦، وتوفي 22 نتيجة انهيار منازل و68 غرقًا، و7 صعقة كهربائية.

وبلغ عدد المنازل المُنهارة كُليًا 24105، وجزئيًا إلى 39916، وتضرر عدد 160 مُرفق، و354 متاجر ومخازن، ونفوق عدد 5479 من المواشي، وعدد 59 دواجن.

أما القطاع الزراعي بالفدان بلغ حجم الضرر مساحة 4058 فدان، “105” منها في ولاية الخُرطوم، و3201 في ولاية القضارف، و752 في ولاية نهر النيل.

وبحسب التقرير أصاب الضرر عدد 81 قطاع تعليمي، و10 قطاع صحي، 3 قطاع خدمي، و53 مساجد.

وأشار التقرير إلى إخلاء المواطنين من منازلهم بالمناطق المُتاخمة للجسر الواقي من مدينة سنجة، أحياء أم بنين، بولاية سنار، كما يجري العمل على مُعالجة التسريب.

وتأثرت عدد 11 ولايات إثر زيادة منسوب النيل وهطول أمطار غزيرة ببعض الولايات، وشملت كلٌ من ولاية نهر النيل، ولاية القضارف، ولاية سنار، ولاية الخرطوم، ولاية النيل الأزرق، ولاية البحر الأحمر، ولاية النيل الأبيض، ولاية جنوب كُردفان، ولاية شمال، وجنوب وشرق دارفور.