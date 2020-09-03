شاهد هيجان أمواج النيل اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أظهرت كاميرات الهواة اليوم الخميس هيجان امواج النيل قبالة عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم المحاذية له.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لارتفاع الأمواج، فيما غمرت المياه مجدداً عدداً من الأحياء التي تضررت الأسبوع الماضي.

وفي الأثناء أصدرت ولاية الخرطوم نداءً عاجلا لسكان ضفاف النيل بفروعه المختلفة وسكان الجزر، دعتهم فيه لاتخاذ الحيطة والحذر خوفا من تعرض حياتهم للخطر بسبب ارتفاع مناسيب مياه النيل.

يذكر ان النداء جاء عقب تحذير لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية، من تعرض الخرطوم لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل بزيادة 4 سم خلال الأيام الثلاثة المقبلة.