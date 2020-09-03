مدير مرحلة الأساس بالخرطوم يكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة

الخرطوم: السوداني

كشف مدير الإدارة العامة لمرحلة الأساس بولاية الخرطوم الأستاذ حمزة الفحل عن موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس، مؤكداً بأنه لن يتجاوز العشرين من الشهر الجاري.

مشيرا «وفق سونا» الى أن أعمال كنترول الإمتحانات تسير بصورة جيدة منوها إلى أنها في المرحلة الأخيرة منها متوقعا الإنتهاء خلال الأيام القادم.

ولفت الفحل إلى التزام وزارة المالية بتوفير استحقاقات العاملين في الامتحانات بدرجة كبيرة مما مكن من دفع أكثر من 80% من الاستحقاقات المالية والتي شملت كل أعمال الكنترول في المرحلة الأولى من إعداد المراكز وترحيل كبار مراقبين وتجهيز المخازن فضلا عن استحقاق رؤساء المراكز والمراقبين والتصحيح والعاملين في كنترول المرحلة الأولى.

منوها إلى ان المتبقي من الاستحقاقات خاص بأعمال كنترول المرحلة الثانية واللجنة الأفقية واستحقاق أعمال تصحيح مدارس المواهب والتميز .